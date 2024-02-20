Ткаченко Кондрат Гаврилович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Ткаченко Гавриил
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ткаченко Антон Кондратьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
27.06.1880
Дочь: Неонила Кондратьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
26.09.1884
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ирина Кондратьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Прожира Матрена Кондратьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Корсунова Агрипина Кондратьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно