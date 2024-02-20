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Ткаченко Кондрат Гаврилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ткаченко Гавриил

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ткаченко Антон Кондратьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
27.06.1880

Дочь: Неонила Кондратьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
26.09.1884

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ирина Кондратьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Прожира Матрена Кондратьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Корсунова Агрипина Кондратьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно
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