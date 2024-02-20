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Ткаченко Сильвестр Кондратьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ткаченко Кондрат Гаврилович

Мать: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Ткаченко Николай Сильвестрович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
До 1914

Жена: Анастасия Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
С 1914

Жена: Ткаченко Александра Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Ткаченко Захарий Сильвестрович

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
08.02.1916

Сын: Ткаченко Захар Сильвестрович

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно
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