Ткаченко Сильвестр Кондратьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
04.12.1912
Сын: Ткаченко Николай Сильвестрович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
До 1914
Жена: Анастасия Ивановна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
С 1914
Рождение ребёнка
?.06.1915
Сын: Ткаченко Захарий Сильвестрович
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
08.02.1916
Сын: Ткаченко Захар Сильвестрович
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно