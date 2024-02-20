Корсунова (Ткаченко) Агрипина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Ткаченко) Агрипина Кондратьевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Ткаченко Кондрат Гаврилович

Мать: Ткаченко Василиса Васильева

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Корсун Никита Петрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО, Ф - 265-1-10,м/к 1918г.лист № 38,зап.№ 22.
Бракосочетание
До 09.02.1918

Муж: Корсун Никита Петрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Корсун Иван Иван/Иоанн/ Никитович

Отец ребёнка: Корсун Никита Петрович

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Николаевская церковь,м/к-1918г.лист-23,зап.-44,ГАДО,Ф - 256-1-11
Смерть
Неизвестно
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