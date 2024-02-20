Корсунова (Ткаченко) Агрипина Кондратьевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
09.02.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО, Ф - 265-1-10,м/к 1918г.лист № 38,зап.№ 22.
Бракосочетание
До 09.02.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
13.04.1918
Сын: Корсун Иван Иван/Иоанн/ Никитович
Отец ребёнка: Корсун Никита Петрович
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Николаевская церковь,м/к-1918г.лист-23,зап.-44,ГАДО,Ф - 256-1-11
Смерть
Неизвестно