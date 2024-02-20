Корсун Никита Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1892
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
09.02.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО, Ф - 265-1-10,м/к 1918г.лист № 38,зап.№ 22.
Бракосочетание
До 09.02.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
13.04.1918
Сын: Корсун Иван Иван/Иоанн/ Никитович
Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Кондратьевна
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Николаевская церковь,м/к-1918г.лист-23,зап.-44,ГАДО,Ф - 256-1-11
Смерть
Неизвестно