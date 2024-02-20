Корсунова Пелагея Демидовна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1885
Дочь: Агрепина Петровна
Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Корсун Петр Кириллович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно