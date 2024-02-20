Корсун Петр Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Мать: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1885
Дочь: Агрепина Петровна
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно