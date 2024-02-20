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Корсун Петр Кириллович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Мать: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1875

Сын: Корсун Михаил Петрович

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1885

Дочь: Агрепина Петровна

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Никита Петрович

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Пелагея Демидовна

Смерть
Неизвестно
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