Корсунов Кирилл Леонтьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1794
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1811г.,зап. № 47.
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Бракосочетание
До 1819
Жена: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Настасия Кирилловна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука