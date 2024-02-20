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Корсунов Кирилл Леонтьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-Й Брак /

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1811г.,зап. № 47.
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Бракосочетание
До 1819

Жена: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Настасия Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Петр Кириллович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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