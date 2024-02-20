Корсунова (Скрипникова) Евфросиния Ивановна / 1-Й Брак /
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд.Слобода Макагонова
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиДо 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
Мать: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.Слобода Макагонова
Бракосочетание
10.01.1792
Россия Харьковская губ.,с.Ямполь Николаевская церковь
ЦГИАК/Киев/,Ф - 1989-1-632,м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1811г.,зап. № 47.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич
Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Николаевская церковь с.Ямполь м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47.,рев.сказка 1850г.
Рождение ребёнка
17.05.1810
Сын: Корсунов Максим Леонтьевич
Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Смерть
До 1813
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука