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Корсунов Максим Леонтьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

17.05.1810

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1810

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-Й Брак /

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Корсун Давыд Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсун Роман Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Корсун Трофим Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
До 1835

Жена: Корсунова Анна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Емельян Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Корсун Пантелеймон Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Военная служба
После 1848
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 66.-Записан с сыновьями в Кавказское линейное казачье войско
Смерть
После 1850
Россия Кубанская обл.
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