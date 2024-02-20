Корсунов Максим Леонтьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения17.05.1810
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1810
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
До 1832
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
До 1835
Жена: Корсунова Анна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Корсун Емельян Максимович
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Корсун Пантелеймон Максимович
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Военная служба
После 1848
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 66.-Записан с сыновьями в Кавказское линейное казачье войско
Смерть
После 1850
Россия Кубанская обл.