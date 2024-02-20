Корсунова Анна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
До 1832
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
До 1835
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Корсун Емельян Максимович
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Корсун Пантелеймон Максимович
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука