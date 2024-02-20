Корсунов Наум Леонтьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1800
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Бракосочетание
До 1823
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евфимия Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марьяна Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, х.Хайлов
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
После 1839
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Харетина Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука