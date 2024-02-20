Корсунова Параскева Никифоровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1803
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1823
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евфимия Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марьяна Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, х.Хайлов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Харетина Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука