Корсунов Семион Наумович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Военная служба
С 1839
Призван по рекрутскому набору
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Колодяжная Акилина Семионовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Корсун Евфимий Семионович
Мать ребёнка: ?
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Бракосочетание
До 1856
Жена: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1920г / зап.№ 8 / , ГАДО , Ф - 265-1-11 / лист № 136 /.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ковалева Наталья Симеоновна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно