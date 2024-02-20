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Корсунов Семион Наумович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Корсунов Наум Леонтьевич

Мать: Корсунова Параскева Никифоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Военная служба
С 1839
Призван по рекрутскому набору
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Колодяжная Акилина Семионовна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Корсун Евфимий Семионович

Мать ребёнка: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Бракосочетание
До 1856

Жена: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Корсун Аггей Симеонович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1920г / зап.№ 8 / , ГАДО , Ф - 265-1-11 / лист № 136 /.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ковалева Наталья Симеоновна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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