Корсун Аггей Симеонович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти30.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: Корсунов Семион Наумович
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1920г / зап.№ 8 / , ГАДО , Ф - 265-1-11 / лист № 136 /.
Бракосочетание
28.01.1879
Жена: Корсун Варвара Наумовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1879г / зап.№ 5 /, Ф-265-1-3 / лист № 37 /
Рождение ребёнка
23.07.1880
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 88 /, м/к-1880г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
28.01.1882
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 57 /, м/к-1882г../ зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
05.11.1882
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 89 /, м/к-1882г../ зап.№ 81 /
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Матрона Аггеевна
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 151 /, м/к-1883г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
23.05.1886
Дочь: Анастасия Аггеевна
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 137 /, м/к-1886г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
12.01.1889
Дочь: Анна Аггеева
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 88 /, м/к-1889г./ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
?.07.1891
Дочь: Мария Аггеевна
Мать ребёнка: Корсун Варвара Наумовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
30.01.1920
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1920г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 136 /.
Смерть
30.01.1920
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - тиф | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 136 /.