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(Корсун) Матрона Аггеевна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

15.11.1883

Дата смерти

06.02.1888

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1883

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 151 /, м/к-1883г../ зап.№ 60 /
Крещение
15.11.1883
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 60 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Федор Михайлович Угнивенко и Мирона Ткаченко дочь-девица Татьяна
Смерть
06.02.1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 60 /.
Похороны
07.02.1888
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1888г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 60 /.
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