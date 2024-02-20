Корсун Евфрем Аггеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Евфрем Аггеевич

Корсун Евфрем Аггеевич

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

28.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1882

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 57 /, м/к-1882г../ зап.№ 13 /
Крещение
28.01.1882
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1882г./ зап.№ 13 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 57 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Федот Еремеевич Унивенко и Андрея Авраменко жена Егумения Федоровна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close