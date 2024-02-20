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(Корсун) Мария Аггеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.07.1891

Дата смерти

24.07.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1891

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.07.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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