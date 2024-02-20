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(Корсун) Анна Аггеева

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

12.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1889

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 88 /, м/к-1889г./ зап.№ 1 /
Смерть
Неизвестно
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