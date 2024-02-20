(Корсун) Анна Аггеева
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения12.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1889
Отец: Корсун Аггей Симеонович
Мать: Корсун Варвара Наумовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 88 /, м/к-1889г./ зап.№ 1 /
Смерть
Неизвестно