Ковалева (Корсунова) Наталья Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Корсунова) Наталья Симеоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Корсунов Семион Наумович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
11.10.1885

Муж: Ковалев Григорий Павлович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-99,зап-8
Смерть
Неизвестно
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