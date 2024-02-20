Ковалев Григорий Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка
Бракосочетание
11.10.1885
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-99,зап-8
Смерть
Неизвестно