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Ковалев Григорий Павлович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка
Бракосочетание
11.10.1885

Жена: Ковалева Наталья Симеоновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-99,зап-8
Смерть
Неизвестно
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