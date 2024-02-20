Корсунов Демид Наумович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1838
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
01.11.1862
Троицкая церковь Июмского уезда слободы Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-105-827 м/к и брачный обыск-1862г.,зап-14
Рождение ребёнка
22.06.1871
Дочь: Агрипина Демидовна
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Ильинична
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
29.05.1876
Сын: Корсун Феодосий Демидович
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Ильинична
Россия Харьковская губ.Изюмского уезда х.Хайлова
Троицкая церковь сл.Кривой Луки, м/к 1876г.лист № 100,зап.№ 24,ГАДО Ф - 265-1-6
Рождение ребёнка
18.08.1881
Дочь: Фекла Демидовна
Мать ребёнка: Корсунова Наталья Ильинична
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд.,хут.Хайлова
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1881г.лист № 6,зап.№ 43, ГАДО Ф - 265-1-6.
Смерть
Неизвестно