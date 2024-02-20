Корсунова (Логвинова) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Логвинова) Наталья Ильинична

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмского уезда х.Хайлова

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.Изюмского уезда х.Хайлова
Бракосочетание
01.11.1862

Муж: Корсунов Демид Наумович

Троицкая церковь Июмского уезда слободы Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-105-827 м/к и брачный обыск-1862г.,зап-14
Рождение ребёнка
22.06.1871

Дочь: Агрипина Демидовна

Отец ребёнка: Корсунов Демид Наумович

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
29.05.1876

Сын: Корсун Феодосий Демидович

Отец ребёнка: Корсунов Демид Наумович

Россия Харьковская губ.Изюмского уезда х.Хайлова
Троицкая церковь сл.Кривой Луки, м/к 1876г.лист № 100,зап.№ 24,ГАДО Ф - 265-1-6
Рождение ребёнка
18.08.1881

Дочь: Фекла Демидовна

Отец ребёнка: Корсунов Демид Наумович

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд.,хут.Хайлова
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1881г.лист № 6,зап.№ 43, ГАДО Ф - 265-1-6.
Смерть
Неизвестно
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