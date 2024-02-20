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(Корсунова) Агрепина Петровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

10.11.1885

Дата смерти

12.02.1887

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1885

Отец: Корсун Петр Кириллович

Мать: Корсунова Пелагея Демидовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
12.02.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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