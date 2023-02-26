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Дербанов Сергей Иванович

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Место рождения

д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

03.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дербанов Иван Лукьянов

Мать: Дербанова Вера Вавилова

д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Дербанова Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
03.07.1915
фольв. Августов
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
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