Дербанов Сергей Иванович
Место рожденияд.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1885
Дата смерти03.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Дербанов Иван Лукьянов
Мать: Дербанова Вера Вавилова
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
03.07.1915
фольв. Августов
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк