Иван Иванов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Дербанов Иван Лукьянов
Мать: Елена Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1914
Жена: Стефанида Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1915
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Григорьева
Смерть
Неизвестно