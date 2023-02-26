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Иван Иванов

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Дербанов Иван Лукьянов

Мать: Елена Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Стефанида Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1915

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Григорьева

Смерть
Неизвестно
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