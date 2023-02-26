Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно