Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Дербанов Иван Лукьянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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