Стефанида Григорьева
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1914
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1915
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно