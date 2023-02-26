Стефанида Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Григорьева

Стефанида Григорьева

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1915

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close