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Дербанов Арсений Иванов

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1876

Отец: Дербанов Иван Лукьянов

Мать: Дербанова Вера Вавилова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Дербанова Варвара Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Елена Арсениева

Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Дербанов Афанасий Арсеньевич

Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева

д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1907

Сын: Дербанов Василий Арсениев

Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анисия Арсениева

Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дербанов Александр Арсениев

Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Арсениева

Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева

Смерть
Неизвестно
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