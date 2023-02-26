Дербанов Арсений Иванов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
27.10.1876
Отец: Дербанов Иван Лукьянов
Мать: Дербанова Вера Вавилова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Елена Арсениева
Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Дербанов Афанасий Арсеньевич
Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1907
Сын: Дербанов Василий Арсениев
Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анисия Арсениева
Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дербанов Александр Арсениев
Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Арсениева
Мать ребёнка: Дербанова Варвара Яковлева
Смерть
Неизвестно