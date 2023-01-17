Дербанова Вера Вавилова
Место рождения
Дата рождения03.10.1837
Дата смертиДо 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1837
Рождение ребёнка
27.10.1876
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1879
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1881
Сын: Дербанов Яков Иванов
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1886
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1888
Сын: Дербанов Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1890