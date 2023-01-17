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Дербанова Вера Вавилова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.10.1837

Дата смерти

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1837

Отец: Бодренков Вавила Семёнов

Мать: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1876

Сын: Дербанов Арсений Иванов

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1879

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1881

Сын: Дербанов Яков Иванов

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Дербанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Дербанов Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1888

Сын: Дербанов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Дербанов Иван Лукьянов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербанов Иван Лукьянов

Смерть
До 1890
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