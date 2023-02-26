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Дербанов Дмитрий Иоаннов

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.10.1886

Дата смерти

15.03.1887

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1886

Отец: Дербанов Иван Лукьянов

Мать: Дербанова Вера Вавилова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1887
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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