Дербанов Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербанов Яков Иванов

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.03.1881

Дата смерти

05.11.1882

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881

Отец: Дербанов Иван Лукьянов

Мать: Дербанова Вера Вавилова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.11.1882
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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