Дербанов Яков Иванов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.03.1881
Дата смерти05.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881
Отец: Дербанов Иван Лукьянов
Мать: Дербанова Вера Вавилова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.11.1882
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище