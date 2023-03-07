Дербанова Варвара Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДербанова Варвара Яковлева

Дербанова Варвара Яковлева

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Дербанов Арсений Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Елена Арсениева

Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов

Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Дербанов Афанасий Арсеньевич

Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов

д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1907

Сын: Дербанов Василий Арсениев

Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анисия Арсениева

Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дербанов Александр Арсениев

Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Арсениева

Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close