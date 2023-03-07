Дербанова Варвара Яковлева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Елена Арсениева
Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Дербанов Афанасий Арсеньевич
Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов
д.Бобылево Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1907
Сын: Дербанов Василий Арсениев
Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анисия Арсениева
Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дербанов Александр Арсениев
Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Арсениева
Отец ребёнка: Дербанов Арсений Иванов
Смерть
Неизвестно