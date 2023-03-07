Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Матвей Анисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Желнин Степан Иванов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давыдова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Василиса Ефимова
Место жительства
1858
14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ефимова
Смерть
Неизвестно