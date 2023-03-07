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Иван Матвеев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Матвей Анисимов

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Желнин Степан Иванов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давыдова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ефимова

Смерть
Неизвестно
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