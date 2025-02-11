Желнин Максим Иванов
мужской, родился 1856, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВасилиса Ефимова1813 г.р.
ОтецЖелнин Иван Матвеев1812 г.р.
Супруги
Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева1853 г.р.
Дети
Желнин Сергей Максимов01.09.1874 г.р.
(Желнина) Евдокия Максимова26.02.1877 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Желнин Иван Матвеев
Мать: Василиса Ефимова
Место жительства
1858
Бракосочетание
09.11.1873
Рождение ребёнка
01.09.1874
Мать ребёнка: Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
26.02.1877
Дочь: (Желнина) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно