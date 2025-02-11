Желнин Максим Иванов 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Желнин Максим Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Василиса Ефимова1813 г.р.
Отец
Желнин Иван Матвеев1812 г.р.
Супруги
Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева1853 г.р.
Дети
Желнин Сергей Максимов01.09.1874 г.р.
(Желнина) Евдокия Максимова26.02.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Желнин Иван Матвеев

Мать: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
09.11.1873

Жена: Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Желнин Сергей Максимов

Мать ребёнка: Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1877

Дочь: (Желнина) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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