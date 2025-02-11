Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Дубенки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Желнин Максим Иванов1856 г.р.
Дети
Желнин Сергей Максимов01.09.1874 г.р.
(Желнина) Евдокия Максимова26.02.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубенки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1873

Муж: Желнин Максим Иванов

Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Желнин Сергей Максимов

Отец ребёнка: Желнин Максим Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1877

Дочь: (Желнина) Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Желнин Максим Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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