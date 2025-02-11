Желнина (Платнова) Татьяна Яковлева
женский, родилась 1853, Дубенки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Желнин Максим Иванов1856 г.р.
Дети
Желнин Сергей Максимов01.09.1874 г.р.
(Желнина) Евдокия Максимова26.02.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубенки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1873
Муж: Желнин Максим Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1874
Отец ребёнка: Желнин Максим Иванов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1877
Дочь: (Желнина) Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Желнин Максим Иванов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно