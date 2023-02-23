Василиса Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Желнин Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давыдова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Матвеев

Смерть
Неизвестно
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