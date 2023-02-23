Василиса Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Желнин Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давыдова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Место жительства
1858
14
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно