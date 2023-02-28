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Василий Иванов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Иван Матвеев

Мать: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кузьма Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сидор Васильев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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