Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Иван Матвеев
Мать: Василиса Ефимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кузьма Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сидор Васильев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Место жительства
1858
14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно