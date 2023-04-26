Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кузьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сидор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Место жительства
1858
14
Смерть
Неизвестно