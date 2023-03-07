Желнин Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Матвеев
Мать: Василиса Ефимова
Место жительства
1858
14
Рождение ребёнка
21.01.1868
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Желнина Васса Михайлова
Рождение ребёнка
28.11.1870
Сын: Желнин Яков Степанов
Мать ребёнка: Желнина Васса Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнина Васса Михайлова
Смерть
Неизвестно