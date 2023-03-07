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Желнин Степан Иванов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Матвеев

Мать: Василиса Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
14
Рождение ребёнка
21.01.1868

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Желнина Васса Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1870

Сын: Желнин Яков Степанов

Мать ребёнка: Желнина Васса Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Васса Михайлова

Смерть
Неизвестно
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