Бучко Александр Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучко Александр Минович

Бучко Александр Минович

avatar

Место рождения

Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

25.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1890 ст.

Отец: Бучко Мина Кузьмич

Мать: Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна

Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Николай Александрович

Мать ребёнка: Бучко Евгения Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучко Евгения Евдокимовна

Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close