Бучко Александр Минович
Место рождения
Дата рождения25.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучко Николай Александрович
Мать ребёнка: Бучко Евгения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучко Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно