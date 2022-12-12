Бучко Мина Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучко Мина Кузьмич

Бучко Мина Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.

Сын: Бучко Александр Минович

Мать ребёнка: Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна

Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Тимофей Минович

Мать ребёнка: Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна

Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close