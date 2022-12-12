Бучко Мина Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна
Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна
Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно