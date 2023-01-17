Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти02.01.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Сильвестр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Бучко Мина Кузьмич
Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бучко Мина Кузьмич
Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бучко Мина Кузьмич
Смерть
02.01.1936
Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край