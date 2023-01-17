Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучко Ефросинья (Прасковья) Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

02.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Сильвестр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.

Сын: Бучко Александр Минович

Отец ребёнка: Бучко Мина Кузьмич

Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Тимофей Минович

Отец ребёнка: Бучко Мина Кузьмич

Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучко Мина Кузьмич

Смерть
02.01.1936
Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
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