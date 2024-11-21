деревня Павловичи, Круглянский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Павловичи

Круглянский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Павловичская волость
20. Павловичи, село бывшее владельческое, дворов 81, жителей 478, волостное правление, церковь православная, школа. В 1 в — ус. Павловичи, винок. и кирп. зз., смолян. з. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Павловичская волость
село Павловичи631017189919391640377953279

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Павловичская волость
1Село Павловичи, в нем Павловичское волостн, правл. торг. трактер. РудкеПавловичскому сельск. общ. 124380432Павловичского прав. 53
2Им. Павловичиторг. трактер. Рудкедв. П. Ф. Кранц, прав. 1189Павловичского прав. 53

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Круглянский район, Рубежский сельсовет
д Павловичи218

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Круглянский район, Филатовский сельсовет
д. Павловичи103

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