Бучко Евгения Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучко Николай Александрович
Отец ребёнка: Бучко Александр Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно