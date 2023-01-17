Бучко Евгения Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучко Евгения Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Николай Александрович

Отец ребёнка: Бучко Александр Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучко Александр Минович

Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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