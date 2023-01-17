Ершова (Герасимова) Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Герасимова) Мария Терентьевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

05.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1954

Отец: Герасимов Терентий Фатеевич

Мать: Герасимова Галина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
19.07.1980

Муж: Ершов Сергей Викторович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1981

Сын: Ершов Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Ершов Сергей Викторович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1981

Сын: Ершов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Ершов Сергей Викторович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Ершов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Ершов Сергей Викторович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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