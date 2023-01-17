Ершова (Герасимова) Мария Терентьевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1954
Бракосочетание
19.07.1980
Рождение ребёнка
23.01.1981
Отец ребёнка: Ершов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
23.01.1981
Отец ребёнка: Ершов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Ершов Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Ершов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан