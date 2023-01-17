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Ершов Сергей Викторович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

18.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1954

Отец: Ершов Виктор Павлович

Мать: Ершова Валентина Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
19.07.1980

Жена: Ершова Мария Терентьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1981

Сын: Ершов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Ершова Мария Терентьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1981

Сын: Ершов Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Ершова Мария Терентьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Ершов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Ершова Мария Терентьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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