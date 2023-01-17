Ершов Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения18.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1954
Отец: Ершов Виктор Павлович
Бракосочетание
19.07.1980
Жена: Ершова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
23.01.1981
Мать ребёнка: Ершова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
23.01.1981
Мать ребёнка: Ершова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Ершов Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Ершова Мария Терентьевна