Ершов Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1984
Отец: Ершов Сергей Викторович
Мать: Ершова Мария Терентьевна
Бракосочетание
02.03.2021
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.2022
Дочь: Ершова Мирослава Ильинична
Мать ребёнка: Ершова Анастасия Владимировна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область