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Ершов Илья Сергеевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

10.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1984

Отец: Ершов Сергей Викторович

Мать: Ершова Мария Терентьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
02.03.2021

Жена: Ершова Анастасия Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.2022

Дочь: Ершова Мирослава Ильинична

Мать ребёнка: Ершова Анастасия Владимировна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
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