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Ершов Виктор Павлович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

04.10.1927

Дата смерти

20.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1927

Отец: Ершов Павел Фёдорович

Мать: Ершова Татьяна Фёдоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1954

Сын: Ершов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ершова Валентина Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.1956

Сын: Ершов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ершова Валентина Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Валентина Николаевна

Смерть
20.10.1988
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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