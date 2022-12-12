Ершов Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1927
Дата смерти20.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1927
Отец: Ершов Павел Фёдорович
Мать: Ершова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.07.1954
Мать ребёнка: Ершова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.1956
Сын: Ершов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ершова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1988