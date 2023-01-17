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Ершов Андрей Сергеевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

23.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1981

Отец: Ершов Сергей Викторович

Мать: Ершова Мария Терентьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
19.08.2000

Жена: Ершова Анна Анатольевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.2006

Дочь: Ершова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ершова Анна Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.2013

Дочь: Ершова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Ершова Анна Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
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