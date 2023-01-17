Ершов Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1981
Отец: Ершов Сергей Викторович
Мать: Ершова Мария Терентьевна
Бракосочетание
19.08.2000
Жена: Ершова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
28.05.2006
Дочь: Ершова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ершова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
30.01.2013
Дочь: Ершова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Ершова Анна Анатольевна