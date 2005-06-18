Герасимова (Беспоясова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Беспоясова) Галина Ивановна

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Место рождения

Кереть, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

18.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Беспоясов Иван

Мать: Зиновьева Наталья Ильинична

Кереть, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1954

Дочь: Ершова Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.06.1956

Сын: Герасимов Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1958

Сын: Герасимов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.11.1965

Сын: Герасимов Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Терентий Фатеевич

Смерть
18.06.2005
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
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