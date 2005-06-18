Герасимова (Беспоясова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти18.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Отец: Беспоясов Иван
Рождение ребёнка
05.03.1954
Дочь: Ершова Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.06.1956
Сын: Герасимов Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич
Рождение ребёнка
07.07.1958
Сын: Герасимов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич
Рождение ребёнка
25.11.1965
Сын: Герасимов Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Герасимов Терентий Фатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2005